Essonne : 89e salon artistique d’Etampes

Organisé par la Société Artistique d’Etampes du samedi 25 septembre au dimanche 10 octobre à l’espace Jean-Lurçat. Ouvert tous les jours de 15h à 18h. Vernissage dimanche 26 septembre à partir de 11h30. Invités d’honneur : Anne Bothuon, sculptrice, et Danielle Burgart, peintre. Outre les invités d’honneur et autres artistes invités, plus de 70 artistes reconnus, peintres et sculpteurs, présenteront leurs travaux lors de cet événement. La Société Artistique d’Etampes présentera en parallèle un cabinet thématique dédié cette année à l’Humour, mais pas que ! Six artistes, y présenteront leurs créations : Gaëtan Ader, Claudy Desserey, Jean-Marc Lapène, Philippe Legendre, Noël Perrier et Kim Quach qui proposera à l’occasion du vernissage une performance des plus étonnantes nommée « Réjouissance ». Remise des Prix dimanche 26 septembre à partir de 11h30.