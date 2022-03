Essonne : A la découverte des dinosaures à Morangis

Samedi 12 et dimanche 13 mars de 9h30 à 19h au 2, avenue Blaise-Pascal, partez à l’aventure avec de nombreuses reproductions de taille XXL de tricératops,vélociraptor, ptéranodon, parasaurolophus et bien sûr le tyrannosaure ! Une vingtaine de dinosaures sur place dont plusieurs robotisés pour une expérience encore plus immersive !

Jeux à partir de 3 ans et des animations ludiques parmi lesquelles des fouilles archéologique avec des modules pédagogiques, projection d’un film documentaire compléteront l’événement… Une animation réalisée autour d’un velociraptor est également présentée. Tarifs : 8€/ enfant de 3 à 12 ans, 9€/ adulte.