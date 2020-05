Essonne : à Ris-Orangis le Lamano festival se déclinera en ligne

Contraint d’annuler son édition 2020, le festival de musiques électroniques et Dub ne s’avoue pas vaincu.

Un drôle d’anniversaire, mais un anniversaire tout de même. Le Lamano Festival, festival dédié aux sons Dub et électros installé à Ris-Orangis depuis 2018, fêtera bel et bien ses cinq ans du 8 au 10 mai mais sous une forme inédite : sur Internet.

« Nous n’avons pas eu beaucoup de chance cette année, nous devions lancer la première édition hivernal en décembre mais nous l’avons annulée à cause des grèves. Avec le Covid-19, notre édition du 27 juin a également été annulée, énumère Mathieu Labarthe, co-créateur du festival. Mais ça ne pouvait pas s’arrêter là, nous voulions marquer le coup pour nos cinq ans ! ».

Le Lamano Festival Online est né : trois jours de fête, ou « plus de 24h de musique », diffusés sur la page Facebook du festival et de ses partenaires. « Techniquement, il était difficile d’exiger des artistes qu’ils fassent du direct. Alors nous leur avons demandé d’enregistrer leur performances, que nous diffuseront, explique Mathieu Labarthe. Nous avons eu des retours très positifs et très rapides. »

Anniversaire oblige, des têtes d’affiches des années précédentes sont de retour, dont le légendaire King Earthquake, déjà passé par le festival l’an dernier, qui a préparé pour l’occasion un set de 4h20. Au total, 17 formations ont répondu à l’appel et le festival invite les artistes essonniens, quelque soit leur discipline, à envoyer une vidéo de 5 minutes maximum qui pourra être diffusée entre les concerts.

De même, pour conserver l’esprit solidaire du festival où le village associatif tient un place importante, les associations qui auraient dû être présentes à l’édition 2020 se présenteront en vidéo entre les concerts et une collecte de dons « en faveur des démunis », dont les détails restent à régler, sera mise en place.

• « Lamano Online Festival – 5 Ans ! » sur Facebook // cagnotte pour les associations caritatives partenaires www.lepotcommun.fr/pot/ 69z5dmk1