Essonne : Adoptez une perle ou un anneau du futur pont Othoniel au Domaine de Méréville

Les particuliers et les entreprises peuvent désormais contribuer à la réalisation du « Pont aux boules d’or » imaginé par l’artiste Jean-Michel Othoniel pour le Domaine départemental de Méréville. Une démarche originale pour participer au rayonnement de ce site remarquable, mais méconnu et soutenir l’artisanat d’art et l’excellence à la française.

L’ouvrage de Jean-Michel Othoniel remplacera la passerelle en bois édifié en 1784 dans le goût chinois qui devait son nom aux boules dorées ornant jadis ses piliers. L’artiste s’est inspiré de l’œuvre originelle de Bélanger, le célèbre architecte des jardins de Bagatelle, en mêlant le bois et le métal et en l’agrémentant à nouveau des perles et anneaux d’or disparus et de quelque 3 000 autres perles miroirs.

Ce projet de restauration ambitieux, d’un montant d’un million d’euros, est porté par le Département de l’Essonne, gestionnaire du domaine de Méréville, dont la marraine est Catherine Deneuve.

Par le biais de cette souscription lancée par le Département via sa fondation Essonne Mécénat, les donateurs adoptent une perle ou un anneau, éléments du garde-corps de la future passerelle : une des 4 grandes perles dorées à la feuille d’or situées sur les piliers : 5 000€ / perle (soit 2 000€ ou 1 700€ après déduction fiscale*) ; une des 24 perles dorées à la feuille d’or situées sur le garde-corps : 1 000€ / perle (soit 400€ ou 340€ après déduction fiscale*) ; un des 24 anneaux dorés à la feuille d’or : 500€ / anneau (soit 200€ ou 170€ après déduction fiscale *).

• Les mécènes doivent remplir un bon de souscription en allant sur le site : essonne-mecenat.org.

*La déduction fiscale s’élève à 60 % du montant du don pour les entreprises,

à 66 % pour les particuliers (75 % pour les personnes assujetties à l’IFI).