Essonne : Annulation du festival De Jour// De Nuit

La 9e édition du festival de jour // de nuit, organisée par le collectif La Lisière, était prévue pour se dérouler du 21 mai au 7 juin sur les communes d’Arpajon, Saint-Germain-lès-Arpajon, La Norville, Cheptainville, Lardy, Avrainville, Guibeville, Bruyères-le-Châtel, Dourdan, Boissy-sous-Saint-Yon, Saint-Michel-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Châlo-Saint-Mars et au Domaine départemental de Chamarande.

Le collectif des 14 escales-complices s’est réuni comme chaque mois et a décidé, suite aux consignes du gouvernement et aux mesures mises en place concernant la crise sanitaire du Covid19, l’annulation du festival.

Les organisateurs vous tiendront informés de la suite et concocte d’ores et déjà un moyen de se retrouver au plus vite ici et ailleurs. « D’autres fenêtres s’ouvriront… Pour rêver, rire, ensemble ! », peut-on lire sur leur page facebook.

Vous pouvez d’ores et déjà leur transmettre vos plus belles photos des éditions passées, vos coups de coeur, des messages aux artistes… sur [email protected]