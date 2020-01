Essonne : Bach en fête à Châlo-Saint-Mars

Dimanche 19 janvier à 16h au Manoir du Tronchet, le grand Jean-Sébastien Bach est au programme de la 17e édition du concert du nouvel de l’Orchestre de Chambre d’Etampes, avec quatre chefs-d’œuvre : la Suite orchestrale n°3, avec son célèbre air sur la corde de sol, le Concerto en fa mineur pour piano, le double Concerto pour violon et hautbois, et la joyeuse Cantate n°29. Sept solistes brillants et sensibles sont réunis pour ce concert, avec le Chœur du Temple de Port Royal (Paris), spécialisé dans les cantates de Bach, le Chœur et l’Orchestre de Chambre d’Etampes, sous la direction de Rodolphe Gibert.

Retrouvez l’intégralité de cet article et les infos pratiques dans nos éditions papier et numérique du jeudi 16 janvier 2020.