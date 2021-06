Essonne : championnat de France de vol en planeur à Buno-Bonnevaux

Du dimanche 20 au samedi 26 juin, l’Association aéronautique du Val d’Essonne (AAVE) organise sur l’aérodrome de Buno-Bonnevaux le Championnat de France de vol en planeur .

Les plus grand(e)s pilotes vont se confronter au-dessus du Gâtinais et de la Beauce. Plus d’une cinquantaine de planeurs vont ainsi chaque jour faire la course sur des centaines de kilomètres en n’utilisant que la force de la nature, les courants ascendants.

Ce sport si écologique et silencieux offre une véritable détente, aussi bien à ceux qui le pratiquent qu’à ceux qui le regardent. Dans un monde sans cesse à la recherche d’énergies renouvelables, le vol en planeur est sans doute ce qu’il y a de plus fascinant.