Essonne : Christelle Téa à la Propriété Caillebotte de Yerres

A partir du 19 septembre, la Propriété Caillebotte accueille la jeune artiste Christelle Téa qui présente une exposition de dessins du parc, du potager et de la Maison Caillebotte. Diplômée de l’école des Beaux-Arts de Paris, elle a déjà exposé dans les grands salons nationaux et internationaux et figure parmi les collections particulières les plus prestigieuses.

Christelle Téa dessine tout, tout le temps, avec patience, application et minutie. Ses portraits, ses intérieurs à l’encre de chine sans ébauche ni repentir, ses vues d’intérieurs conçus comme des portraits sans modèle ainsi que ses paysages sans perspective sont conçus avec une profusion de détails et de formes qui se superposent, s’imbriquent dans une confusion très organisée pour saisir immédiatement la réalité.

A découvrir jusqu »au 8 novembre du mardi au dimanche et tous les jours fériés de 14h à 18h30.