Essonne : Collecte de croquettes pour chiots et chiens à Etampes avec Les Petits Innocents

Au-delà des grandes associations protectrices des animaux, il en existe d’autres, plus petites et plus discrètes, qui œuvrent au jour le jour pour le bien-être de nos petits compagnons à poils… C’est le cas de l’association « Les Petits Innocents » qui accueille les petits rescapés de l’île de la Réunion jusqu’à leur adoption et qui organise une collecte de croquettes pour chiots et chiens le samedi 28 mars de 10h à 19h au magasin Jardiland d’Etampes. L’association recherche également des couvertures, pulls, manteaux, alèses, colliers, vermifuges, jouets, laisses…

• www.lespetitsinnocents.wordpress.com