Essonne : Découvrez la Maison Jean Cocteau à Milly-la-Forêt

Jusqu’au 9 avril, la Maison est ouverte les mercredis et samedis après-midi (sur réservation) pour des visites guidées. Dès le 2 mai, elle rouvrira ses portes du jeudi au dimanche, de 11h à 18h pour des visites libres, en proposant une nouvelle exposition thématique.



La Maison Jean-Cocteau propose également cet hiver des ateliers immersifs en partenariat avec l’association Le Nadir : atelier littéraire et de lecture « Les mots de Cocteau » le samedi 8 janvier de 14h à 17h (dès 12 ans et adultes) ; atelier d’écriture et lectures « Créer son histoire » le samedi 12 février de 14h à 17h (enfants de 6 à 12 ans) ; atelier gravure et jeux d’observation « La belle et la bête en gravure » le samedi 12 mars de 14h à 17h (dès 6 ans).

• 15, rue du Lau à Milly-la-Forêt

Réservations à :

[email protected]

Plus d’infos sur www.maisonjeancocteau.com