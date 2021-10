Chamarande et son domaine départemental accueillent dimanche 3 octobre la Nordique Essonnienne, un événement convivial et sportif qui qui vous propose initiations, virée nordique et compétitions en accueillant notamment les championnats régionaux et départementaux. Un village expo entourera l’événement sur lequel vous pourrez profiter d’initiations gratuites, d’échauffements collectifs et plus encore…