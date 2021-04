Essonne : Découvrez la photographie avec l’espace Déclic d’Etampes

Le Studio Déclic, en partenariat avec l’association culturelle Préfigurations, a lancé un cycle de conférences sur l’art qui est l’occasion de réunir amateurs et praticiens, en premier lieu via Zoom et dès la stabilisation des conditions sanitaires, également en présenciel dans la nouvelle galerie aménagée au sein du studio Déclic à Etampes, dédiée aux expositions d’art, aux workshops et aux conférences.

Accessibles à tous, ces conférences sont signées Franck Senaud qui, à travers sa vision de l’histoire de l’art et son analyse pertinente et décalée, invite à découvrir, approfondir et partager une lecture d’images active et gourmande.

Après « La photographie, de la réalité vers l’art », « L’invention du paysage patrimoine » et « Nadar invente le portrait photographique », prochain et quatrième rendez-vous le samedi 24 avril à 15h : « La tentation picturale ou comment la photographie tente de devenir un art ».

Entre 1830 et 1900, tout concourt à brouiller les frontières de la jeune photographie : les modèles pour peintres, le pictorialisme à la manière impressionniste (Puyo, Demachy), l’invention de la couleur (Louis Ducos du Hauron, Louis Amédée Mante, les frères Lumière), la photo de nu (Belloc et beaucoup d’anonymes), jusqu’à la pratique photographique des peintres Degas ou Bonnard… La photographie parviendra-t-elle à se détacher de son illustre modèle peinture ?

