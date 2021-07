Essonne : Découvrez la photographie avec l’espace Déclic d’Etampes

Le Studio Déclic, en partenariat avec l’association culturelle Préfigurations, a lancé un cycle de conférences sur l’art qui est l’occasion de réunir amateurs et praticiens, en premier lieu via Zoom et dès la stabilisation des conditions sanitaires, également en présenciel dans la nouvelle galerie aménagée au sein du studio Déclic à Etampes, dédiée aux expositions d’art, aux workshops et aux conférences.

Accessibles à tous, ces conférences sont signées Franck Senaud qui, à travers sa vision de l’histoire de l’art et son analyse pertinente et décalée, invite à découvrir, approfondir et partager une lecture d’images active et gourmande.

Après « La photographie, de la réalité vers l’art », « L’invention du paysage patrimoine », « Nadar invente le portrait photographique », « La tentation picturale ou comment la photographie tente de devenir un art », et « Objectifs, outils pour savants », 7e rendez-vous le samedi 10 juillet pour :

La photographie instantanément

Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, George Rodger, David Seymour, …

L’amélioration de la sensibilité, la maniabilité des appareils, la possibilité de se passer d’opérateurs (« appuyez, nous faisons le reste”) permettent d’augmenter le nombre de photographes, le nombre d’images produites et le monde photographié. Un changement technique bouleversant l’idée de l’image produite que Cartier Bresson va théoriser par “l’instant décisif” (il fonde l’agence Magnum Photos avec Robert Capa, George Rodger et David Seymour). Une accélération de l’époque que la photographie accompagne.

• Pour suivre la conférence, rendez-vous sur

https://us02web.zoom.us/j/837 0833 0831

Code secret : 823415#

Retrouvez les conférences précédentes sur leur chaîne Youtube