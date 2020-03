Le musée palaisien du Hurepoix abrite une belle collection d’objets, notamment des outils de travail, et de costumes régionaux portés par nos ancêtres. Il est ouvert de mi-septembre à fin juin les mardis et jeudis et un samedi par mois. Prochaine ouverture ce samedi 14 mars. Groupes et scolaires sur rendez-vous.

Retrouvez l’intégralité de cet article et les infos pratiques dans nos éditions papier et numérique du jeudi 12 mars 2020.