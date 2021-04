Essonne : Découvrez le Parc naturel du Gâtinais Français

Avec le site rando.pnr-idf.fr et son application gratuite, découvrez à votre rythme une mosaïque de paysages, la faune et la flore remarquables ou encore le patrimoine rural méconnu. Plusieurs circuits disponibles pour des randonnées à pied, à vélo…

Par exemple, La Traversée des Sables, de La Ferté-Alais à Etréchy – 5h30 – 21,2 km Dénivelé positif : 274 m – Difficile

Le département de l’Essonne a imaginé et balisé ce parcours pour vous en partenariat avec le Comité départemental de randonnée pédestre de l’Essonne.