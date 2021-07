Essonne : découvrez l’histoire de l’aviation étampoise

Jusqu’au 12 septembre, découvrez l’histoire de l’aviation étampoise à la Maison du Tourisme Cœur de Beauce située à Orgères-en-Beauce (28), non loin d’Etampes, à l’occasion d’une nouvelle exposition.

Au même titre que Toulouse, Reims ou Issy-les-Moulineaux, Etampes peut être considérée comme l’un des berceaux français de l’aviation. En témoignent l’ancienneté et le rôle joués par ses deux aérodromes de Mondésir et de Villesauvage dans la conquête de l’air, mais aussi l’extraordinaire personnalité de Marcel Bouilloux-Lafont, maire de la ville de 1912 à 1929, infatigable « défricheur du ciel » et président- créateur de l’Aéropostale. Cette exposition sera également l’occasion de découvrir une autre personnalité qui a marqué l’histoire de l’aviation à Etampes : Louis Blériot.

Pacifique et sportive, l’aviation peut aussi être meurtrière. En 1940 et 1944, Etampes paye le prix d’être située à un nœud important de communications routières et ferroviaires : victime de la terreur venue du ciel, la cité est sévèrement bombardée, d’abord par les Allemands, puis par les Alliés.

• Maison du Tourisme Cœur de Beauce – Place de Beauce – 28140 Orgères-en-Beauce

Tél. 02.37.99.75.58. Site internet www.tourismecoeurdebeauce.fr