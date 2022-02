Essonne : découvrez l’histoire du département à travers les peintures de Franck Senaud

Dans le cadre du projet d’ouvrage de Franck Senaud « Dessein d’Essonne », l’Espace Déclic d’Etampes propose de découvrir l’histoire de l’Essonne au travers de dessins des chefs d’œuvres d’architecture qui nous entourent.

Une exposition lancera le projet de livre et la résidence d’auteur de Franck Senaud du 12 février au 12 mars pour admirer une partie des dessins qui figureront dans son nouvel ouvrage « Dessein d’Essonne ».

Le projet : Franck Senaud, artiste peintre et professeur d’Histoire de l’Art et des Idées est accueilli pendant l’année 2022 en Résidence d’Auteur par l’Espace Déclic à Etampes pour écrire et dessiner un livre sur les trésors architecturaux érigés en Essonne entre 1790 et 1968, entre la création de la Seine-et-Oise et la naissance du département.

Le mot de l’auteur : « Il existe de vrais chefs-d’œuvre en bas de chez vous. Des merveilles de gares que vous traversez sans regarder, des architectures de métal, des halles de marchés, des aérodromes, des cinémas, une création d’Hector Guimard à Villemoisson, l’Observatoire de Juvisy ou le parc Boussard à Lardy… Du Néo-classique à l’art nouveau en passant par l’art déco, une histoire de l’art du département, une histoire jamais montrée. »