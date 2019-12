Essonne : Découvrez Narcisse Berchère à Etampes

Le Musée intercommunal d’Etampes célèbre cette année le bicentenaire de la naissance du peintre Narcisse Berchère (1819-1891), figure majeure de ses collections. Après une première partie consacrée à l’orientalisme dans sa peinture, le Musée en propose une deuxième « Narcisse Berchère, l’aquarelliste » à découvrir jusqu’au 23 février. Après l’orientalisme, ce deuxième volet rassemble les vues que Berchère a réalisées à la fin de sa vie à Etampes entre 1875 et 1888. En 1889, il donnait au musée un ensemble composé de trois albums de 125 planches intitulé « Etampes et ses environs ». Autour de l’exposition, seront proposés des visites de l’exposition et une expérience « Croquer la ville sur les pas de Narcisse Berchère ».

