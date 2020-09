Essonne : Défi : 500 coussins-cœurs pour Octobre Rose

C’est le défi fou de l’association « Leudeville, Un sourire pour la vie » qui s’est rapprochée de l’Institut Curie depuis déjà quelques années pour la collecte de fonds permettant d’aider la recherche contre le cancer, notamment à travers de nombreuses manifestations qui ont été l’occasion de généreuses collectes remises aux équipes de chercheurs… Aujourd’hui, la situation sanitaire a poussé l’association à se réinventer pour continuer à œuvrer au profit de la recherche et des malades avec le défi de rassembler 500 coussins-coeurs pour la fin octobre. Chaque coussin-cœur sera remis à l’ERI puis offert à une patiente opérée d’un cancer du sein. Il sera son compagnon tout doux pendant quelques jours. Il sera aussi un beau message de soutien, d’encouragement et d’amitié.

Chacun peut participer en confectionnant des coussins ou en apportant à l’association des chutes de tissus (uniquement du coton) et de la ouate de rembourrage… au 25, rue de la Croix-Boissée à Leudeville.

• Le tuto du coussin est téléchargeable

sur modesettravaux.fr