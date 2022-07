Essonne : des artistes d’aujourd’hui et de demain à Milly-la-Forêt

La 68e édition du salon d’art a ouvert ses portes ce vendredi 24 juin.

Avec 28 artistes et une centaine d’œuvres exposées, l’espace du Moustier et l’espace culturel Paul-Bédu font la part belle à ceux qui nous font rêver, réfléchir et nous inspirent en mettant du beau dans la vie.

« Nous sommes ravis d’accueillir deux invités d’honneur, la peintre Sylvie Guyomard, varoise, et le sculpteur Guillaume Roche, essonnien. Artistes célèbres, au firmament de leur art, ils nous font l’honneur d’exposer leurs créations à Milly-la-Forêt et nous en sommes ravis », a rappelé Patrice Sainsard, maire, lors du vernissage.