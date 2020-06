Essonne : Drive-in Cinéma au domaine de la Beauvoisière à Avrainville

Voitures américaines bienvenues !

Le samedi 13 juin, le Domaine de la Beauvoisière, en partenariat avec le Comité des Fêtes d’Avrainville, organise un Drive In Cinéma. Venez tous vivre votre 1re expérience Drive in Cinema dans un site exceptionnel. Les portes ouvriront à 21h pour une projection du film « Grease » à 22h30, accès par la RD19 giratoire de la Voie Creuse Avrainville (1, allée des Postes). Les tarifs sont de 10€ adulte et 5€ enfant de -12 ans (paiement sur place, merci de privilégier le paiement en carte bancaire). Toutes les règles sanitaires et de sécurité seront mises en place. Il n’y aura ni point restauration ni buvette.