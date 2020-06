Essonne : du cinéma mode drive-in à Avrainville

Après le succès de la première édition, le Domaine de la Beauvoisière et le Comité des fêtes programment deux autres rendez-vous pour les amateurs de cinéma à l’américaine dans une formule drive-in et entouré de voitures de collection, Chevrolet, Coccinelle, BMW… Rendez-vous le samedi 20 juin avec le film « Retour vers le futur », et la seconde le vendredi 26 juin avec le film « Lion ». Ouverture du site dès 21h pour séance à 22h30. Diffusion de la bande son sur onde FM radio, de l’autoradio de la voiture ou via l’application radio des smartphones avec oreillettes filaires. Rens. au 01.78.83.80.34 et page Facebook/comitedesfetesavrainville.