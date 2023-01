Essonne : du théâtre ce samedi soir à Lardy

En partenariat avec le Théâtre Brétigny, scène conventionnée Arts et Humanités, le public va pouvoir découvrir une pièce de théâtre contemporain intitulée « L’Araignée » écrite et mise en scène par Chalotte Lagrange.

C’est bien une pièce de fiction qu’a écrite l’autrice, metteuse en scène et dramaturge, formée à l’école du Théâtre national de Strasbourg et qui a fondé en 2011 sa compagnie La Chair du monde. Mais en amont de l’écriture, Charlotte Lagrange a pour l’écriture de ce texte rencontré autant des étrangers mineurs, des éducateurs, des avocats, des attachés parlementaires que des personnes travaillant à l’Aide sociale à l’enfance.

Le sujet est sérieux, celui des mineurs étrangers non accompagnés et de l’accueil qui leur est fait. L’Araignée de la pièce, c’est celle à la fois administrative et politique qui tisse sa toile et enferme les mineurs étrangers en oubliant parfois l’humanité de base.