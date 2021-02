Essonne : En attendant mieux… CINEtampes vous propose…

CINEtampes invente des solutions pour continuer à diffuser des films pour petits et grands amateurs et vous donne rendez-vous sur sa page facebook deux fois par semaine, chaque mardi avec un film pour occuper l’après-midi de vos bambins et le vendredi avec des coups de cœur ou des pépites qui valent le détour pour vous assurer un samedi soir ou un dimanche pluvieux réussis !

Et la bonne nouvelle, c’est que ces films sont tous disponibles dans les rayonnages des différentes bibliothèque intercommunales de la Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud Essonne.

• https://www.facebook.com/CINEtampes