Essonne : Exposition de planches naturalistes à l’espace Déclic d’Etampes

Les images que produit Camille Dégardin peuvent prendre la forme d’illustrations naturalistes, mais également de visuels plus graphiques s’éloignant du réalisme et des schémas didactiques. La forme des illustrations s’adapte au besoin de chaque propos scientifique, mais aboutit à un rendu éminemment artistique. Esthétique obtenue par un style personnel, un traitement plastique minutieux utilisant les hachures fines, les touches plus enlevées, ainsi que les glacis, techniques issues de la peinture traditionnelle.

A découvrir jusqu’au 8 janvier à l’Espace Déclic, 8-10, rue Aristide Briand. Vernissage samedi 4 décembre à partir de 18h.