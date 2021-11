Essonne : Exposition de trains miniatures à Etampes

Le club de trains miniatures d’Etampes (Trans Etampes Express 91) vous invite à une exposition à la salle Saint-Antoine (22, rue Saint-Antoine) les samedi 20 (10h-18h) et dimanche 21 novembre (10h-17h).

Vous pourrez y admirer l’ensemble des réalisations du club (un grand réseau de 40 m2, un réseau de montagne enneigée, un réseau de gare à gare sur 5 m de long…). Les membres du club seront à votre écoute pour répondre à toutes vos questions et vous transmettre leur passion. Entrée gratuite.

Respect des consignes sanitaires en vigueur : Pass sanitaire et port du masque.

• Plus d’informations sur www.tee91.fr