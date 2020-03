Essonne : Exposition Mode, hygiène et beauté de jadis à Etampes

Cette année encore, c’est à l’Hôtel Anne de Pisseleu, place de l’Hôtel de ville, que l’exposition Collection Passion démarre le samedi 7 mars sur le thème « Mode, hygiène et beauté de jadis ».

L’exposition présente une ambiance de salle de bains à une époque ou les douches n’existaient pas, des nécessaires de coiffure et de rasage au temps des fers à friser, des nécessaires de toilette et d’hygiène corporelle d’antan, vous y trouverez notamment un magnifique chauffe-eau des années 1930/40.

