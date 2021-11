Essonne : Festival Carte Blanche à un instrument 12e édition : la guitare électrique à La Ferté-Alais

Cette année, venez redécouvrir le plus iconique des instruments avec une nouvelle édition consacrée à la guitare électrique du 20 au 28 novembre dans la salle Sophie-Marie Brunel avec une programmation riche et éclectique. Prix des places : 8€ / 5€ (chômeurs, étudiants, -18 ans) / Pass intégral 25€.

La programmation

 Samedi 20 novembre à 21h

Manetti Brothers (Jazz Manouche)

 Mardi 23 novembre à 21h

Blampain Gombart Duo (Fingerpicking – pop)

 Mercredi 24 novembre à 16h

Concert jeune public par Coucoucool (gratuit)

 Vendredi 26 novembre à 21h

Kubix (Reggae)

 Samedi 27 novembre à 21h

Moh Kouyaté (Afro Mandingue)

 Dimanche 28 novembre à 17h

Soul Cages Trio (Tribute to Sting – Jazz)

• Réservations 06.77.30.30.22

ou [email protected]