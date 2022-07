Essonne : Festival des Traverses au Domaine de Méréville ce dimanche

Le Festival des Traverses aura lieu ce dimanche 3 juillet. Ce rendez-vous artistique créé en 2008 par l’association Farine de Froment / le Silo, qui a lieu en plein air, mêle pratiques amateurs et artistes professionnels.

Cette année, en raison de gros travaux de réhabilitation du Parc, le parcours se déroulera donc dans le Parc et dans la ville. Il renouera ainsi avec l’idée première du festival, du chemin de Traverses entre le Parc et Méréville.

« Cette année, nous sommes inscrits dans le dispositif Eté culturel 2022 du Ministère de la Culture ! Grâce à cette aide, nous pouvons accueillir une grande forme circassienne dans la grande prairie du Domaine de Méréville qui clôturera l’après-midi en beauté », souligne Agnès Mane, de l’association organisatrice.

Autre nouveauté cette année, les Traverses participent à la grande opération estivale de la Région Ile-de-France qui fait rimer nature et culture : Jardins Ouverts ! « Grâce à ce partenariat, vous vivrez un instant musical poétique auprès du joyau pittoresque du Domaine : le Pont aux Roches », ajoute-t-elle.

Au programme de ce dimanche 3 juillet

La balade artistique de 15h à 18h entre ville et Domaine avec :

Le Bureau d’Etudes de la Chanson

Un impromptu musical, comme une boîte à musique à taille humaine, qui déambule dans les rues et les festivals. Trois polyphonistes dans une armoire attendent que les portes s’ouvrent pour chanter l’une de leur composition aux paroles joyeusement anachroniques.

Claire Garros & Anne Boutin : « Plus pied »

Depuis les années 1970, la fonte des glaciers et la dilatation thermique contribuent de façon quasi-équivalente à la montée du niveau océanique. Les êtres vivants se répartissant à la surface du globe en fonction du climat, les chercheurs en écologie se posent donc la question de savoir dans quelle mesure le changement climatique peut changer la répartition des espèces. Les arbres dont le changement de répartition géographique est particulièrement lent connaîtront bientôt de nouveaux habitants… Quand les méduses flirtent avec la canopé…

Ninon Valder, (invitée par le festival des Jardins Ouverts, événement régional qui fait rimer nature et culture)

Avec sa voix, ses flûtes et son bandonéon, Ninon Valder partage les trésors qu’elle a découverts sur les chemins de l’Argentine. Elle nous parle des gens et des paysages, des odeurs et des lumières. Flûtiste, bandonéoniste, chanteuse et compositrice française, Ninon Valder explore les espaces entre la musique argentine et le jazz, développant la poésie du son et des mots.

L’Enjeu Collectif : « Guitoune »

Une tente canadienne est plantée, installez-vous confortablement et laissezvous transporter par un instantané d’histoires. Un spectacle comme une veillée, Une tente comme une cabane, Un petit espace pour la proximité, Un moment poétique pour un éveil sensible. Suivant la destination, la valise de la Guitoune se remplit d’histoires, de chansons et jeux de doigts en fonction de l’âge des campeurs.

Maïté Vilar : « NUBES »

La tête sous l’eau ou dans les nuages … madame rêve au cycle de l’eau. Dans tous ses états, de l’évaporation aux nuages, de l’infiltration à son absorption, de l’eau de pluie à celle de là-haut, la boucle poétique de son cycle tourne et retourne… Nubes, techniques mixtes (papier, cire, fils de coton, carton, peinture etc…)

Pierre et Gabriel, les magiciens

Ils sont des spécialistes de l’illusion, des trucages et des secrets. Mais ils sont convaincus que la magie ce n’est pas seulement ça. Qu’il existe des mots, des phrases qui ont le pouvoir de transformer la réalité. Ce sont les sortilèges. Ils vous donnent rendez-vous pour apprendre à les reconnaître et, pourquoi pas, les utiliser à votre tour.

L’école maternelle de Méréville

Sur le principe de La Grande Lessive, titre d’une installation d’art éphémère créée en 2006 par la plasticienne française Joëlle Gonthier, l’école présentera dans un passage de la ville, une installation colorée et rafraichissante autour du thème de la mer à «Mer et ville». Un bon remède pour retomber en enfance !

La compagnie Atmen : « Fractions »

Fractions est constitué de plusieurs pièces ou « fractions » de 5 à 15 minutes. Elles ont pour vocation d’être présentées in situ. Chaque fraction développe un schème de mouvements à partir d’une matière soit organique issue de mouvements internes circulaires et ondoyants, soit d’une matière constituée de segments, de formes angulaires.

Florent Lestage

La musique a eu Stromae, la danse a eu Dominique , le cinéma a eu Schwarzy. Lestage combine le verbe du premier, la grâce du second et la virilité du troisième. Lestage t’enseignera quelques préceptes en vue de ton propre accomplissement. Il te transmettra son infinie sagesse, avec patience et délicatesse. Et comme si ce gâteau avait besoin d’une cerise, ajoutons tout de même que tu pourras admirer la virtuosité d’un des jongleurs les plus doués que cette terre ait portés.

En ouverture et en clôture du festival :

La fanfare Mouv’N’Brass

Mouv’n’Brass vous promet des lendemains qui chantent, des courbatures de plaisir d’avoir vu son corps lâcher prise, des cheveux qui repoussent et des sourires éternels. Des riffs qui claquent, des corps qui se meuvent, 5 paires de jambes et de bras pour embrasser le public : Mouv’n’Brass, la fanfare qui danse.

La « grande forme » à 18h dans le Domaine :

La compagnie Trat : « Haut Rapport »

Haut Rapport c’est trois artistes circassiennes proposant une performance acrobatique, poétique et sensible pour essayer de répondre à l’éternelle question : qui suis-je ? Haut Rapport, c’est une réflexion sur la place du corps dans la construction individuelle et dans notre rapport à l’altérité. Inscrite dans le dispositif «Été Culturel 2022» du Ministère de la Culture, cette grande forme circassienne clôturera l’après-midi en beauté, dans la grande prairie du Domaine de Méréville.

Le « village » associatif dans le Domaine :

L’atelier GraphNum

Après plus d’un an de vie bi-mensuelle au Silo et au Collège de Méréville, l’atelier GraphNum du Silo revient cette année aux Traverses chargé d’une multitude de créations collectives. Vous y découvrirez : – une vidéo montée par notre chargée d’audiovisuel Loane Ambry qui donne un aperçu de tous les projets numérico-artistiques réalisés en 2021-2022 – le photograton avec le jeu de dé graphique « photogratonne ta tronche » – une installation artistique autour de la thématique « l’art en sort »…

Mérélude

Ludothèque associative mérévilloise, Mérélude fera découvrir ou redécouvrir de nombreux jeux de sociétés en tous genres, pour petits et grands.

L’atelier théâtre des Music’Halles

20 ans déjà ! L’atelier théâtre des Music’Halles présentent une série de sketches de Guy Foissy, Raymond Queneau, Georges Courteline, … Des duos, des trios pleins d’énergie et d’humour.