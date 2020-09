Essonne : Grand Rallye Rézo Pouce de Chamarande à Milly-la-Forêt

Tous pouce en l’air !

Il faut bien l’admettre : en zone rurale, la voiture, c’est bien pratique. Pourtant, fini le temps où l’on pouvait faire le plein pour une bouchée de pain et émettre des centaines de kilos de CO2 sans se soucier de notre impact sur le climat.

L’une des solutions, c’est Rezo Pouce : un mélange subtil de covoiturage du quotidien et d’autostop pour tous ! Grâce à de nombreux arrêts et à l’application, vous pouvez facilement vous retrouver et partager vos trajets.

Alors si vous avez envie de tester, venez jouer du pouce en participant à une course d’auto-stop entre Chamarande et Milly-la-Forêt samedi 26 septembre de 14h à 17h.

Vous vous élancerez en binôme dans le but de réaliser le parcours le plus vite possible. Un livret vous sera remis avec les arrêts à effectuer pour valider les étapes du parcours.

A l’arrivée à la Maison du Parc de Milly-la-Forêt, des animations vous attendent : jeux sur la mobilité, test de vélos électriques… De nombreux lots sont à gagner pour tous les participants, dont une nuit insolite en cabane perchée, une randonnée en trottinette électrique et des bons d’achats de produits locaux !

Cet événement est organisé par le Parc naturel régional du Gâtinais français et la Communauté de Communes entre Juine et Renarde. Le port du masque sera obligatoire au sein des véhicules et seulement deux personnes pourront s’asseoir à l’arrière. A partir de 14 ans.

• Inscription au 01.81.85.06.44 ou par mail à [email protected]