Essonne : la Fabulab 91 s’installe à la médiathèque d’Angerville pour 3 mois

Le Fabulab, dispositif itinérant mis en place par la médiathèque départementale de l’Essonne, est à la médiathèque d’Angerville pendant trois mois.

Apprendre, inventer et fabriquer, voilà ce que propose le Fabulab91 aux Angervillois et à tous les usagers de la médiathèque d’Angerville jusqu’à la fin du mois de mars. « Tous les samedis, nous proposons des ateliers gratuits pour accompagner les personnes qui veulent créer des objets avec des machines numériques», indique Aurélia Contre Mazni, responsable du secteur numérique et innovations de la médiathèque départementale.

Dans le bien nommé Atelier, la salle du rez-de-chaussée de la nouvelle médiathèque intercommunale, les visiteurs découvriront une découpeuse vinyle, une presse à chaud, une imprimante 3D, une découpeuse laser, une brodeuse numérique. De quoi donner libre cours à leurs idées et à leurs envies.