Essonne : la Maison Jean Cocteau à Milly-la-Forêt rouvre ses portes

Alors que le pays entre dans la deuxième phase du déconfinement, les structures culturelles et de loisirs commencent à rouvrir leurs portes.

La Région Ile-de-France, propriétaire de la Maison Jean Cocteau depuis mars 2019, a annoncé officiellement sa réouverture à compter du samedi 30 mai par la voix de Valérie Pécresse, présidente, et celle de Florence Portelli, vice-présidente chargée de la Culture

Evidemment pour des raisons sanitaires, l’ouverture sera dans un premier temps limitée. Pour ce week-end de la Pentecôte la Maison Jean Cocteau et de son jardin seront ouverts au public , le samedi 30 mai, dimanche 31 mai et le lundi 1er juin, de 14h à 18h.

Les visiteurs devront respecter la distanciation physique, qui sera signalée aux abords et à l’intérieur de l’établissement, et de se munir d’un masque. Rappelons que le masque est obligatoire pour tout visiteur de plus de 11 ans.

Le public aura accès au jardin et rez-de-chaussée qui comprend grand salon et trois salles d’exposition. A compter du samedi 6 juin, la Maison Cocteau ouvrira tous les samedis et tous les dimanches, de 14h00 à 18h00, jusqu’au 1er novembre 2020.

Une nouvelle exposition temporaire « Jean Cocteau Dessins d’une vie (2). Du Centre Pompidou à Milly-la-Forêt », s’y tiendra du 11 juillet au 1er novembre 2020, grâce au prêt, pour la deuxième année consécutive, du Musée national d’art moderne (Centre Pompidou), d’œuvres issues de la dation des héritiers Dermit à l’État qui ont fait leur entrée dans la collection nationale en 2019.

L’entrée sera gratuite pour tous jusqu’au 12 juillet 2020.