Essonne : le 1er salon du livre d’Etampes a lieu ce samedi

La première édition de l’événement aura lieu ce samedi 4 février à la salle des fêtes.

Les associations Juste pour vivre et Show event organisent la première édition du salon du livre ce samedi à Etampes. Ce rendez-vous, le premier du genre dans la ville, aura avant tout une couleur locale.

«Nous aurons la chance d’accueillir plus d’une quarantaine d’auteurs talentueux locaux comme Christian Binet, auteur de la BD Les Bidochons, son fils, Sylvain Binet ainsi que Abel Quentin prix de la Flore 2021 et bien d’autres encore », annonce Mazarine Billard, de l’équipe organisatrice.

De 9h30 à 18h, l’ensemble des auteurs présents, qu’ils soient connus ou encore méconnus, attendront le public pour dédicacer leurs ouvrages et échanger avec leurs lecteurs. Le salon sera l’occasion de découvrir une multitude d’auteurs locaux, dont plusieurs auto-édités, qui à n’en pas douter, gagnent à être connus.

La journée sera ponctuée par une conférence sur le thème histoire et littérature en partenariat avec les bibliothèques de l’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne et avec les auteurs Abel Quentin et Gilbert Bordes. Une table ronde sur les genres (policier, science-fiction, etc) sera également organisée.

Un atelier manga, un concours de cosplay pour les adolescents, des sessions lectures et harpe pour les plus petits seront également proposées.

• Salon du livre d’Etampes, samedi 4 février de 9h30 à 18h, à la salle des fêtes Jean-Lurçat, avenue de Bonnevaux. Entrée libre.