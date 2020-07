Essonne : Le 26e Francilien aura lieu à Marolles-en-Hurepoix

La 26e édition du Francilien, Festival de courts métrages vidéo de films francophones, devrait être organisée comme tous les ans les 10 et 11 octobre prochains dans la salle des fêtes. Vous pouvez tous y participer à travers le concours avec votre court métrage d’une durée maximum de 20 min. Remplissez et renvoyez votre bulletin d’inscription, accompagné de votre film avant le 1er septembre 2020.

• Retrouvez toutes les infos et les bulletins d’inscription sur le site http://le.francilien.free.fr/ ou sur le site de la mairie de Marolles

rubrique Associations