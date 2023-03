Essonne : le ciné-club des ados démarre mercredi à Arpajon

Rapprocher les adolescents du cinéma, au-delà des blockbusters et des grosses productions, telle est l’ambition du cinéma Première d’Arpajon qui lancera ce mercredi 8 mars son ciné-club pour les adolescents.

C’est dans la prestigieuse salle club Première du cinéma que les jeunes pourront s’installer confortablement dans les fauteuils inclinables de la salle et profiter d’un p’tit pop-corn offert lors de la séance pour profiter du lancement de ce ciné-club. La séance est proposée à un prix unique accessible de 5 euros.

La séance sera animée par Lisa, Pierre-Louis et Sidoine, 3 jeunes volontaires en mission de Service Civique au sein de l’association Unis-Cité. Chaque mois, ils inviteront les adolescents passionnés de cinéma à se retrouver autour d’un film, puis à échanger après la projection. Ce sera aussi l’occasion pour le public de découvrir les coulisses d’une salle

de cinéma. Les ados pourront même participer au choix des films des futures séances !

Pour ce premier rendez-vous, les adolescents sont invités à découvrir la comédie

québécoise « Jeune Juliette » de Anne Emond au programme du dispositif Collège au cinéma 91 cette année. Agée de 14 ans, Juliette n’est pas une fille comme les autres. Elle vit dans une banlieue résidentielle avec son père et son grand frère, sa mère étant partie depuis longtemps. Cultivée et plutôt sûre d’elle, elle fait l’admiration de son professeur de français. Mais, elle découvre peu à peu les tourments de l’adolescence quand les autres élèves commencent à se moquer de son poids et quand elle tente d’attirer l’attention du beau Liam, un ami de son frère, qui ne semble même pas l’apercevoir quand elle est près de lui. De plus, ses relations avec Léane, sa seule véritable amie, ne tardent pas à se compliquer…