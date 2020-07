Essonne : Le cinéma Le Parterre de Dourdan rallume ses écrans

Après plusieurs mois de fermeture en raison des mesures sanitaires, le cinéma Le Parterre a rouvert ses portes le 24 juin !

Au programme en juillet

Adorables

Ven 31 à 20h45.

Blanche Neige, les souliers rouges et les sept nains

Ven 31 à 14h15 et 17h30.

Eté 85

Ven 31 à 14h.

T’as pécho ?

Ven 31 à 14h et 20h30.

Au programme en août

Adorables

Sam 1er à 20h45, dim 2 à 14h15, lun 3 à 20h45, mar 4 à 14h et 20h45.

Blanche Neige, les souliers rouges et les sept nains

Sam 1er à 14h15 et 17h30, dim 2 à 17h30, lun 3 à 14h15 et 17h30, mar 4 à 14h15.

Eté 85

Sam 1er à 17h15, dim 2 à 20h30, lun 3 à 20h30, mar 4 à 17h30.

T’as pécho ?

Sam 1er à 14h et 20h30, dim 2 à 17h15 et 20h45, lun 3 à 14h et 17h15, mar 4 à 17h15 et 20h30.

Les blagues de Toto

Dim 2 à 14h, mer 5 à 14h15 et 20h45, jeu 6 à 17h30 et 21h. Jeu 6 à 17h30 et 21h, ven 7 à 14h15 et 21h, sam 8 à 17h30 et 20h45, dim 9 à 14h15 et 21h, mar 11 à 17h30 et 20h45, mer 12 à 14h15 et 21h.

Bigfoot family

Mer 5 à 14h et 17h30, jeu 6 à 14h15 et 17h15. Jeu 6 à 14h15 et 17h15, ven 7 à 14h et 17h30, sam 8 à 14h15 et 17h15, dim 15 à 14h15, lun 10 à 14h15 et 17h15, mar 11 à 14h15 et 17h15, mer 12 à 17h30.

Madre

Mer 5 à 17h, jeu 6 à 20h30. Jeu 6 à 20h30, dim9 à 20h30, lun 10 à 20h30, mardi 11 à 14h.

Terrible jungle

Mer 5 à 20h30, jeu 6 à 14h. Jeu 6 à 14h, sam 8 à 20h30, dim 9 à 17h30 , mar 11 à 20h30.

Ip Man 4 : le dernier combat

Ven 7 à 17h15 et 20h40, sam 8 à 14h, lun 10 à 14h.

Les Trolls 2 – Tournée mondiale

Dim 9 à 14h.

Greenland, le dernier refuge

Mer 12 à 17h15.

Light of my life

Mer 12 à 14h et 20h30.