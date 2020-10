Essonne : Le Club d’Astronomie de Breuillet fête ses 20 ans

Après avoir organisé une nouvelle édition de la Nuit des étoiles avec, Covid-19 oblige, une formule aménagée et la retransmission des images sur grand écran, les membres du club d’astronomie de Breuillet vous donnent rendez-vous le dimanche 4 octobre dans la salle des fêtes La Grange de Saint-Yon pour fêter les 20 ans du club. Dans le respect des consignes dues au Coronavirus, les associations astronomiques de la région seront rassemblées et un planétarium, des ateliers, une conférence de Jean-Pierre Martin et les dernières images du ciel prises par les spécialistes du club seront proposés. Entrée libre de 10h à 18h.