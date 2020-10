Essonne : Le Festival de la harpe adapte ses horaires

Au regard de la crise sanitaire et du couvre-feu instaué par le Gouvernement, le Festival de la harpe adapte ses horaires….

Au programme

Dimanche 8 novembre à Gif-sur-Yvette

A 17h à l’église Saint-Rémi, Nicolas Jacotin, violon, et Carole Gireaud, harpe.

Samedi 14 novembre à Bouray-sur-Juine

A 16h à l’église, Trio Mag mell : Cornwell, chant, harpe celtique, guitare, Mathilde Whapoel, harpe, Jean-Luc Lenoir, instruments anciens.

Samedi 28 novembre à Vert-le-Grand

A 17h à l’église, le trio de la plaine, Murielle Kopff Vérité, harpe vénézuélienne, Consuelo Uribe, violoncelle, chant, cuatro, Juan Garcia, maracas.

Dimanche 29 novembre à Saint-Chéron

A 15h à la salle d’Orgery, quatuor les Harpadours.

Vendredi 4 décembre à Itteville

A 20h30 à l’espace G.-Brassens, duo En cordée-cordes, harpe et guitare avec Priscille Flore-Debuchy et Francis Thévenin.

Dimanche 6 décembre à Chevreuse (78)

Au Séchoir à peaux à 17h, trio Rivages, piano, flûtes, harpe celtique et chant, du classique à l’humour musical.

Vendredi 11 décembre à Bouray-sur-Juine

A 20h30 à l’église, duo En cordée-cordes, harpe et guitare, Priscille Flore-Debuchy et Francis Thévenin.

• Plus d’infos sur

https://muloivache.wixsite.com/festiharpe