Essonne : Le festival Essonne en Scène aura lieu en septembre à Chamarande

Essentielle au rayonnement de la culture essonnienne, la deuxième édition du festival Essonne en Scène par les Francofolies initialement prévue du 26 au 28 juin est reportée du vendredi 4 au dimanche 6 septembre 2020. Tous les artistes attendus ont répondu présents à l’appel du festival et permettent ainsi de confirmer une programmation attractive. Selon la volonté du Département de l’Essonne, le festival sera aussi l’occasion de découvrir « Etre libre », nouvelle exposition de Ben, artiste français mondialement acclamé.

Le festival Essonne en Scène illustre l’envie du Département de l’Essonne de mettre en valeur ses jeunes talents musicaux aux côtés des plus grands artistes français. C’est aussi le souhait de mettre en lumière un lieu extraordinaire, le Domaine départemental de Chamarande, son château et son centre de création et d’exposition consacré à l’art contemporain, qui accueillera à cette occasion l’artiste français Ben, sommité de l’avant-garde à la française, pour sa nouvelle exposition intitulée « Etre libre ».

La programmation de cette édition sera identique à celle prévue initialement même si l’ordre des journées sera inversé en fonction des disponibilités respectives des artistes. Ainsi, Christophe Maé et Alma Forrer ouvriront le festival le vendredi, Roméo Elvis, Therapie Taxi et Aloïse Sauvage illumineront le samedi et -M-, Voyou et Ko Ko Mo viendront clôturer le festival le dimanche. En complément de cette affiche d’exception, tous les jours une place de choix sera réservée aux jeunes talents essonniens, ambassadeur de la culture de demain.

Toutes les mesures de précaution sanitaire adaptées seront mises en œuvre pour la sécurité de tous les publics et des personnels du festival.

Rendez-vous du 4 au 6 septembre au Domaine départemental de Chamarande pour vivre et partager ensemble cette expérience unique qui réunit musique, gastronomie et art contemporain !

• L’achat et les demandes de remboursement des billets sont disponibles sur www.essonneenscene.fr