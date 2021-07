Essonne : Le festival Les Traverses, c’est ce week-end à Méréville

Musique, théâtre, spectacles en tous genres, animations proposées par les associations, ateliers, jeux, lecture, restauration, magie, contes, marionnettes, balades, installations artistiques et expositions… Samedi 3 et dimanche 4 juillet, la 14e édition du festival Les Traverses organisé par l’association Farine de Froment vous réserve de nombreuses surprises !

Rendez-vous samedi de 16h à 22h place de la Halle et dimanche de 14h à 20h au Domaine départemental.