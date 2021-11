Essonne : le marché de Noël de Saclas s’étoffe

Ce samedi 27 et ce dimanche 28 novembre, le Club Animations diverses et occasionnelles de Saclas organise le marché de Noël dans le centre du village. Dans la salle des fêtes, la salle communale et la place de la République, un air de Noël sera présent durant deux jours.

Pas moins d’une quarantaine d’exposants seront présents sur les stands mis en place par l’association. Produits artisanaux ou gastronomiques, manège et promenade en poney pour les enfants, permettront de ravir les familles.

Il sera possible de se restaurer ou de prendre une boisson chaude sur place. Enfin, un invité surprise pourrait bien passer au cours des deux après-midi.