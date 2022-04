Essonne : Le « Spin’Art » suit le mouvement à à Epinay-sur-Orge

Le photoclub et le collectif des associations culturelles d’Epinay-sur-Orge organisent la seconde édition du Spin’Art les samedi 9 (14h-19h30) et dimanche 10 avril 10h-12h30/14h-16h30) à la salle Georges Pompidou (entrée libre).

Pour cette seconde édition, les associations culturelles d’Epinay-sur-Orge, l’Apse, Blue Set, Cime, Coquelicots et Pissenlits, Epinay-Loisirs, L’Atelier d’Epinay, le Conservatoire de Musique, Le Groupe Jovano Les Amis de l’Orgue, Le Photo club d’Epinay, Renaissance et Culture, vous proposeront sur les 2 jours, autour du thème commun « Le mouvement » avec des expositions, des concerts, des animations…

Invités, Xavier Petitprez et Cyrille Castan, lightpainters et photographes amateurs.

