Essonne : Le théâtre d’Etampes lance sa nouvelle saison

Pour cette saison, le Théâtre intercommunal vous propose comme toujours une programmation éclectique et de qualité. Vous assisterez à des pièces contemporaines s’emparant avec vigueur et poésie de problématiques essentielles, comme la violence faite aux femmes, le racisme ou l’homophobie. Vous vivrez des textes éternels revisités avec malice, telles les histoires de Cyrano, d’Antigone et de Narcisse. Vous entendrez des musiques d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, de Haendel aux Fatals Picards en passant par les rythmes africains ou le jazz de Boris Vian. Parmi les rendez-vous incontournables de la saison : le mois du jeune public « J’veux sortir » avec des spectacles familiaux, mêlant burlesque, musique, arts visuels ou théâtre gestuel, pour le plaisir des petits comme des grands !

Pour cette saison, comme à son habitude, le spectacle ira aussi à votre rencontre, dans les villes et villages de l’Etampois Sud-Essonne, avec du hip-hop, de la danse contemporaine, des concerts… et même un spectacle dont vous pourrez être les héros !

