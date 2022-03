Essonne : Le XVIIe siècle côté jardin à Saint-Jean-de-Beauregard

Classé Monument Historique et Jardin Remarquable, le Château de Saint-Jean-de-Beauregard a rouvert ses portes le dimanche 20 mars pour une nouvelle saison de plaisirs et de découvertes.

Profitez des premiers beaux jours pour découvrir, à quelques pas de Paris, un véritable « Château transparent » largement ouvert sur la nature environnante et le plus grand pigeonnier d’Ile-de-France dans un jardin illuminé par les premières floraisons du printemps. La promenade des 100 000 bulbes vous mènera par les allées du parc jusqu’au potager fleuri avec son verger en fleurs et ses premiers légumes de la saison.

• Informations pratiques

Dates et horaires : Ouvert au public du 15 mars au 15 novembre. Visites individuelles tous les dimanches et jours fériés de 14h à 18h (hors évènements). Jeux de piste pour les enfants de 3 à 12 ans. Groupes sur rendez-vous sauf mercredis après-midi. Animations pédagogiques pour les groupes scolaires.

Tarifs : Pigeonnier, potager et parc en accès libre : Normal 8€, réduit 6€. Supplément de 2€ pour la visite guidée de l’intérieur du Château et du pigeonnier. Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.