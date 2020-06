Essonne : L’écomusée des pompiers à Milly-la-Forêt rouvre ses portes

Ouvert depuis 2016 et unique musée en Essonne rendant hommage aux Pompiers, l’écomusée « La Passion du Rouge » rassemble une magnifique collection d’outils, véhicules, pompes à bras, mannequins, tenues et uniformes ainsi que d’autres objets qui témoignent de l’histoire de la profession de pompier à travers les époques. Différentes salles d’exposition permanentes vous présentent les savoir-faire et le quotidien des soldats du feu.

Ouvert de mars à octobre les samedis et dimanches de 14h à 18h. Entrée libre.

• Boulevard Sadi-Carnot. Rens. 07.62.70.89.85.