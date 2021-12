Essonne : Les Automnales de la harpe se terminent

Les Automnales de la harpe, cinquième édition, chapeautées par Yvon Le Quellec et l’association Muloivache (musique et loisirs en vallée de Chevreuse) se sont déroulées en Essonne durant… tout l’automne. Plus de vingt concerts, avec divers types de harpes et de nombreuses formules. Les éditions précédentes avaient, entre autres, accueilli Annie Challan et Marielle Nordmann.

Cette année, parmi les belles découvertes, il y a eu le duo Frédérique Garnier, grande harpe et Nathalie Jacquet, violoncelle, pour un très beau concert dans la fraîche église saint-Clair de Gometz-le-Châtel, une église à visiter… lors d’un concert notamment. Dans les nouvelles formules, grande harpe et violon, avec l’excellent duo Carole Gireaud-Nicolas Jacotin, et pour tous les habitués, invités chaque année que l’on propose en divers lieux, un grand succès partout, le public est ressorti ravi de chaque concert. Le Harpofolies, le seul spectacle d’humour musical proposé cette année, a beaucoup fait rire le public du Petit Cerny.

La fréquentation, vu le contexte, a été fort correcte, une grosse moitié de celle que l’on avait avant la pandémie, et de nouveaux lieux d’accueil (Angervilliers, Vaugrigneuse, Forges-les-Bains, Cerny, Les Molières, Fontenay-les-Briis) vont sans doute être fidélisés en accueillant chaque année un concert.

Un grand merci aux élus de communes fidèles et aux associations qui accueillent un festival chaque année, comme les communes de Bouray-sur-Juine, Gif-sur-Yvette, Saint-Sulpice-de Favières, Vert-le-Grand, Gometz-la-Ville (et Toussus-le-Noble dans les Yvelines), les associations comme celle des Amis de l’église d’Authon-la -Plaine, fidèle parmi les fidèles et merci à toutes les équipes qui ont tenté l’aventure, avec succès. Et on se dit : à l’automne 2022, le Républicain, que l’association remercie sincèrement pour son soutien, annoncera, bien sûr, tous les concerts et spectacles. Et pour qui veut contacter l’équipe organisatrice, le contact est [email protected] Joyeuses fêtes vigilantes à tous.

Les dernières dates

 Samedi 11 décembre à 17h en l’église de Forges-les-Bains : Concert de Noël par Yvon Le Quellec, harpe celtique et chant. Libre participation.

 Dimanche 12 décembre à 16h à la salle du Pont de Bois à Saint-Chéron : concert de clôture avec le quatuor celtique « les Harpadours ». Entrée 10€.