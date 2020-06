Essonne : Les Domaines de Méréville et de Jeurre de nouveau accessibles

La Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne a relancé les visites guidées des deux sites d’exception que sont les Domaines de Méréville et de Jeurre qui ont d’ailleurs plus de points communs qu’il n’y paraît. Outre le fait d’héberger de magnifiques châteaux dont les fondations datent de l’époque médiévale mais aussi de splendides jardins, les deux lieux ont une histoire commune. Des fabriques de jardin (constructions à vocation ornementale pour valoriser des sites) initialement installées dans le Domaine deMéréville ont été replacées dans celui de Jeurre au XIXe siècle. Les deux sites recèlent encore bien d’autres secrets à découvrir jusqu’au mois de novembre chaque 1er samedi du mois et tous les dimanches de 15h à 17h pour Méréville (tarif : 5/2,50 €) et chaque 1er dimanche du mois de 10h à 12h pour Jeurre (13/6,50 €).

• Réservation obligatoire au 01 69 92 69 00 ou [email protected]