Essonne : Les musées vont rouvrir leurs portes !

L’ouverture des lieux culturels annoncée par le gouvernement pour le 19 mai est très attendue par les musées et les visiteurs. Ci-dessous, retrouvez la liste des musées essonniens qui devraient normalement pouvoir rouvrir leurs portes au public. Il est bien entendu conseillé de se renseigner sur les opportunités, dates et horaires d’ouverture.

Musée français de la photographie, Bièvres

78 Rue de Paris. Téléphone : 01.69.35.16.50.

Musée Dunoyer de Segonzac, Boussy-Saint-Antoine

5 Place des Droits de l’Homme – 01.69.00.13.32.

Musée Robert Dubois-Corneau, Brunoy

16, rue du Réveillon – 01.60.46.33.60.

Musée du château de Dourdan

Place du général de Gaulle – 01.64.59.66.83.

Musée municipal d’Etampes

Cour de l’Hôtel-de-Ville. Tél : 01.69.92.69.02/12.

Musée Delta, Athis-Mons

1, avenue Bernard Lathière – Tél. 06.23.63.55.10.

Musée de l’outil, Bièvres

Place de l’église – Tél. 01.69.85.31.26.

Maison littéraire de Victor-Hugo, Bièvres

45, rue de Vauboyen – Tél. 01.69.41.82.84.

Musée des Vieux Métiers, Bouray-sur-Juine

55, rue Haute – Tél. 07.49.10.02.33.

Musée de l’Optométrie, Bures-sur-Yvette

134 Route de Chartres – Tél. 01.64.86.12.13.

Musée volant Jean-Baptiste Salis, Cerny

Aérodrome Jean-Baptiste Salis – Tél. 01.64.57.52.89.

Maison d’Alphonse-Daudet, Draveil

33 rue Alphonse Daudet – Tél. 06.30.56.79.08.

Ancienne demeure de Claude-François, Dannemois

32 Rue du Moulin – Tél. 01.64.98.45.54.

Musée Paul Delouvrier, Evry

12 clos de la Cathédrale – Tél. 01.60.75.02.71.

Musée d’histoire et d’archéologie, Longjumeau

134 rue du Pdt F.-Mitterrand – Tél. 06.86.88.02.45.

Maison Jean-Cocteau, Milly-la-Forêt

15, rue du Lau – Tél. 01.64.98.11.53.

Musée Joseph Jacquiot, Montgeron

64, avenue de la République – Tél. 01.69 52.00 30.

Musée du Hurepoix, Palaiseau

5, place de la Victoire – Tél. 01.69.31.45.70.

Musée des héros locaux du Sud-Essonne, St-Escobille

Sur rendez-vous au 06.76.94.53.23.

Maison-atelier Foujita, Villiers-le-Bâcle

7/9 Route de Gif – Tél. 01.69 85.34.65.

Musée du Château du Marais, Le Val-Saint-Germain

21 Rue du Marais – Tél. 01.64.58.91.33.

Musée André Malraux, Verrières-le-Buisson

13, rue d’Antony – Tél. 01.69.30.02.96.

Propriété Caillebotte, Yerres

8, rue de Concy – Tél. 01.80.37.20.61.