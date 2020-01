Essonne : Les rendez-vous nature automne/hiver du Conseil départemental

Cette semaine, participez à la Journée mondiale des zones humides !

Comptages d’oiseaux migrateurs, conférences, ateliers pratiques, randonnées, expositions, entretien de la nature… les rendez-vous automne/hiver proposés par le Conseil départemental sur des sites naturels variés et désormais aux couleurs de l’hiver vous réservent encore et toujours de belles découvertes autour de l’environnement et de la biodiversité… Une série qui va durer jusqu’au 29 mars.

