Essonne : Les rendez-vous nature de l’été du Conseil départemental

Après cette période exceptionnelle, le Département vous propose un programme d’animations pour profiter pleinement de l’été. Partez à la découverte de la faune et de la flore essonniennes de jour comme de nuit ! Venez admirer les patrimoines naturel, géologique et historique présents sur les Espaces naturels sensibles. Ce programme a débuté le samedi 18 juillet à l’occasion d’une sortie nocturne et se clôturera le dimanche 13 septembre avec une visite guidée du domaine départemental de Montauger. Vous pourrez également accéder aux 32 sites naturels aménagés, grâce à l’application numérique “Balades en Essonne”. Exceptionnellement, toutes les animations et visites seront accessibles UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION.

Au programme en juillet…

 Dimanche 26 juillet à La Ferté-Alais

Journée mondiale des reptiles. Aurez-vous le courage de venir observer lézards et serpents dans leur milieu naturel ? Vous découvrirez également les nombreux insectes ainsi que la flore exceptionnelle qui se développent sur les pelouses calcicoles de ce site. En collaboration avec la Société Herpétologique de France. Dès 12 ans. Durée 3h en matinée.

• Réservations au 01.60.91.97.34

Plus d’infos sur http://www.essonne.fr